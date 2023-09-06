Суспільство

Позови трьох росіян щодо зняття санкцій відхилені судом Євросоюзу

6 Вересня 2023 14:57
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санкції, суд, росіяни, єс

Суд Європейського Союзу у Люксембурзі сьогодні 6 вересня відхилив позови низки російських мільярдерів та членів їх сімей щодо зняття персональних санкцій.

Про це повідомляє Deutshche Welle.

Так зокрема були відхилені позови Михайла Гуцерієва, який потрапив до санкційного списку за підтримку невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Гуцерієв є головним акціонером компанії “Сафран” до якої входять “РосНефть”, “НК Нефтіса”, “Рускій уголь” і “Моспромстрой”.

Також обмеження і надалі діятимуть щодо голови ради директорів ПАТ “Трубна металургійна компанія” Дмитра Пумпянського, а також його дружини та сина.

Крім того, суд у Люксембурзі відхилив позови колишнього виконавчого директора та колишнього заступника генерального директора Yandex Тиграна Худавердяна.

Зазначається також, що загалом суд ЄС нині розглядає близько 80 позовів від фізичних та юридичних осіб з РФ та Білорусі, які оскаржують рішення щодо санкцій.

Досі виграти суд вдалося лише матері власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Водночас санкції проти Віолетти Пригожиної залишаються чинними, а постанова Суду ЄС про скасування стосується лише рішення Ради ЄС, коли вони були застосовані вперше.


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