Економіка

Пожежа на електропідстанції спричинила зупинку роботи британського аеропорту Хітроу
21 Березня 2025 07:48
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У п’ятницю, 21 березня, один із найбільших аеропортів Європи — лондонський Хітроу — повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, спричинене пожежею на сусідній електропідстанції.

Адміністрація аеропорту повідомила, що закриття триватиме щонайменше до кінця доби. Пасажирів закликали не приїжджати в аеропорт, оскільки поки що немає чіткої інформації про відновлення електропостачання.

Очевидці публікують у мережі фото та відео, на яких видно високі стовпи вогню та густий чорний дим.

За даними Sky News, займання сталося опівночі на електропідстанції в районі Гейз, за 1,5 милі від аеропорту. Масштабна аварія спричинила перебої з електропостачанням не лише в Хітроу, а й у прилеглих районах.

Адміністрація аеропорту попередила, що порушення в роботі можуть тривати кілька днів, і порадила пасажирам перевіряти статус своїх рейсів. Закриття Хітроу може спричинити збої в міжнародній авіаційній логістиці.


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