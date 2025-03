Пожежа на електропідстанції спричинила зупинку роботи британського аеропорту Хітроу

У п’ятницю, 21 березня, один із найбільших аеропортів Європи — лондонський Хітроу — повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, спричинене пожежею на сусідній електропідстанції.

Адміністрація аеропорту повідомила, що закриття триватиме щонайменше до кінця доби. Пасажирів закликали не приїжджати в аеропорт, оскільки поки що немає чіткої інформації про відновлення електропостачання.

Очевидці публікують у мережі фото та відео, на яких видно високі стовпи вогню та густий чорний дим.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6