У Харківській області на побутовій пожежі загинули троє людей

У ніч на 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району Харківської області сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинули троє людей.

Як повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, на згарищі виявили тіла 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки.

Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив усю оселю площею 50 квадратних метрів. Гасіння тривало майже шість годин. Причину займання наразі з’ясовують.