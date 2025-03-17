Кримінал

У Харківській області на побутовій пожежі загинули троє людей
17 Березня 2025 09:20
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У ніч на 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району Харківської області сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинули троє людей.

Як повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, на згарищі виявили тіла 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки.

Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив усю оселю площею 50 квадратних метрів. Гасіння тривало майже шість годин. Причину займання наразі з’ясовують.

Пожежа в Берестинськомй районі, Харківська область / Фото: ДСНС

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