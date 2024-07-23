Повітряну тривогу у Харкові будуть оголошувати окремо від області, – Терехов

До середини осені у Харкові може запрацювати так звана диференційована повітряна тривога, коли попереджати про загрозу для міста будуть окремо від області.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.

“Ми над цим ретельно працюємо, але це важке завдання, яке ми обов’язково зробимо. Я маю надію ще до середини осені зробити так, щоб у нас була в місті диференційована повітряна тривога. І тоді ми будемо розуміти, куди це летить – до Харкова чи до області”, – сказав Терехов.

За його словами, в таких умовах люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги. Крім того, це полегшить умови роботи для бізнесу.

Наразі ведеться робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на область.

Харків рекордсмен за тривалістю повітряних тривог. Останній рекорд був 21 липня: тривогу оголосили о 08:47 20 липня, а відбій був о 23:04 21 липня. Її тривалість склала 1 добу, 14 годин та 16 хвилин.

Харківщина — на третьому місці серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог. На першому місці — Донеччина, на другому — Запорізька.