Економіка

Повітряного сполучення в України в найближчій перспективі не буде
30 Листопада 2024 19:55
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Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Архівне фото / Фото Facebook Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

П’ятнадцять цивільних аеропортів України було пошкоджено після того, як Росія вторглася в країну в лютому 2022 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як передає Reuters, Україна, в якій, за даними державної авіаційної служби, налічується 20 цивільних аеропортів, вивчає можливості часткового відкриття повітряного простору, який був повністю закритий від початку війни.

Наразі українці, які бажають полетіти за кордон, змушені добиратися до сусідніх країн автомобільним або залізничним транспортом. Для тих, хто живе на сході країни, поїздка за межі України може зайняти цілу добу.

«Ми провели оцінку ризиків і визначили потреби сил протиповітряної оборони в частковому відкритті повітряного простору», – сказав Шмигаль.

«Питання безпеки та військова ситуація залишаються ключовими для цього рішення», – сказав він.

Шмигаль наголосив, що, з огляду на ситуацію, навіть частково відкрити повітряний простір поки що неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів і перевезення пасажирів.

Прем’єр додав, що за останні три місяці Росія атакувала портову інфраструктуру України майже 60 разів, пошкодивши або знищивши близько 300 об’єктів і 22 цивільних судна.

Раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan повідомляв Reuters, що Україна може знову відкрити аеропорт у Львові 2025 року, якщо регулювальні органи вважатимуть його безпечним і буде ухвалено політичне рішення.


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