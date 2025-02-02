Політика

Повітряні Сили збили 40 “Shahed”, є влучання на Харківщині та Сумщині
2 Лютого 2025 09:33
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Бойова частина “Шахед 136”. Вага боєголовки збільшена до 90 кг / Фото Нацполіція
Бойова частина “Шахед 136”. Вага боєголовки збільшена до 90 кг / Фото Нацполіція

Вночі Сили оборони збили 40 ворожих БПЛА, 13 безпілотників – не досягли цілей. Про це повідомило Командування Повітряних Сил України.

У ніч на 2 лютого російські війська атакували Україну 55-ма ударними безпілотниками «Shahed» та дронами-імітаторами з напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено знищення 40 ворожих безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Ще 13 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти на Харківщині та Сумщині. Інформація щодо наслідків уточнюється.


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