Суспільство

Повітряні Сили завдали нищівного удару по заставі ФСБ у Брянській області (відео)
28 Лютого 2025 17:12
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Учора, 27 лютого, авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала удару по прикордонній заставі ФСБ у населеному пункті Біла Березка, Брянська область РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу.


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