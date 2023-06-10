Повітряні Сили розповіли про кількість збитих ракет і безпілотників

Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.

Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» – з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів «Shahed-136/131». Атака тривала з 23.00 год 9 червня по 5.00 год 10 червня 2023 року.

На жаль, є загиблі та постраждалі на Одещині.