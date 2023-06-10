Суспільство

Повітряні Сили розповіли про кількість збитих ракет і безпілотників

10 Червня 2023 10:55
11
читать на русском →
ппо, атаки ворога, повітряні сили

Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно.

Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» – з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів «Shahed-136/131». Атака тривала з 23.00 год 9 червня по 5.00 год 10 червня 2023 року.

На жаль, є загиблі та постраждалі на Одещині.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Червня 2023 09:34
61

Ворог вкотре вдарив по Харківщині: є загиблий і поранені
10 Червня 2023 10:09
26

У Генштабі розповіли по ситуацію на фронті
10 Червня 2023 09:00
34

За добу Сили оборони знищили майже 900 окупантів – Генштаб
9 Червня 2023 20:26
38

Зеленський провів Ставку: Обговорили ситуацію на передовій
9 Червня 2023 18:17
83

Іран допомагає РФ побудувати завод з виробництва “Шахедів”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки