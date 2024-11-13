Повітряні сили розкрили деталі комбінованої російської атаки

У ніч на 13 листопада росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Усього Повітряні Сили виявили 96 засобів повітряного нападу:

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — РФ по Сумщині;

2 крилаті ракети Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

2 балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 район пусків Воронезька обл. — РФ;

90 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та РФ.

Ще два безпілотники досі перебувають в повітряному просторі України: “Бойова робота триває!”, – наголосили військові.