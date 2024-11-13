Суспільство

Повітряні сили розкрили деталі комбінованої російської атаки
13 Листопада 2024 10:24
читать на русском →

У ніч на 13 листопада росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Усього Повітряні Сили виявили 96 засобів повітряного нападу:

  • 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — РФ по Сумщині;
  • 2 крилаті ракети Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
  • 2 балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 район пусків Воронезька обл. — РФ;
  • 90 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та РФ.

Ще два безпілотники досі перебувають в повітряному просторі України: “Бойова робота триває!”, – наголосили військові.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Листопада 2024 10:24

Повітряні сили розкрили деталі комбінованої російської атаки
13 Листопада 2024 11:26

У Чернігові затримали російського агента, який планував вбивства воїнів ЗСУ
13 Листопада 2024 09:44

У окупованому Севастополі підірвали автівку з військовим
13 Листопада 2024 09:24

Київ атакували ракетами і дронами вперше за 73 дні: в області є поранений
13 Листопада 2024 08:57

Укренерго запроваджує обмеження для бізнесу та промисловості
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки