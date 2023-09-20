Політика

Потрібно відкрити більшу кількість “коридорів солідарності” для експорту зерна з України – Науседа в ООН

20 Вересня 2023 21:01
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зерно, україна, Литва, оон

Росія шантажує весь світ блокадою українського зерна, поставивши у складне положення 82 країни, або 350 млн населення планети. Потрібно відкрити більшу кількість “коридорів солідарності” для експорту зерна з України.

Про це під час виступу у середу під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як підкреслив Науседа, сьогодні Росія взяла в заручники весь світ, оскільки вона блокує експорт зерна з України, розкрадає тимчасово окуповані території України і знищує місцеву сільськогосподарську інфраструктуру.

“Односторонні дії, як вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, поставили в небезпечні умови, як мінімум, 82 країни і 350 млн осіб, які зараз зіткнулися з умовами відсутності продовольчої безпеки і це заслуговує на всезагальне засудження”, – наголосив Науседа.

У цьому контексті він підкреслив, що рішення цієї проблеми полягає не в тому, щоб зняти санкції з Росії, а у підтримці вразливих економік і пошуку геополітичних рішень.

“Одна з можливостей передбачає відкриття більшої кількості коридорів солідарності, запропонувавши альтернативні шляхи перевезення українських продовольчих товарів, наприклад через перевірені порти на Балтійському морі”,- підкреслив литовський лідер.

Він додав, що доступність міндобрив у вразливих регіонах світу також можна забезпечити за рахунок міжнародних зусиль.

Науседа також наголосив, що міжнародна спільнота повинна докласти більше зусиль для тиску на Росію, аби вона припинила свідому агресію проти українського населення та інфраструктури України.

“Агресивна політика Росії має зупинитися за негайного, повного і безумовного виведення російських військових і військової техніки з території України. Я маю на увазі всю територію України у межах міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод станом на 1991 рік”, – підкреслив Науседа.

Він також підкреслив, що Литва закликає усі країн ООН продовжувати надавати суттєву гуманітарну, військову, економічну і дипломатичну допомогу Україні.


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