Потрібні злагоджені дії всіх, – Подоляк звернувся до партнерів щодо допомоги

Радник керівника ОП закликав усіх об’єднатись та надати нашій державі необхідні ресурси

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав усіх об’єднатись та надати Україні військову допомогу та всі необхідні ресурси.

“Партнерам потрібно усвідомити істину: на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і українська частина команди бореться за виживання судна. “Перечекати/відсидітися” не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України”, – написав Подоляк.

Радник ОП зробив допис у Twitter після оприлюднення інформація щодо низки країн, які не можуть передати Україні танки Leopard, що допоможуть протистояти Росії, без згоди Німеччини.