Суспільство

Подоляк прокоментував події у Курській області
8 Серпня 2024 13:58
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зсу, подоляк, рф
Михайло Подоляк / Telegram

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк опублікував пост у Телеграм щодо подій у Курській області, проте у ньому нічого не пояснив і не визнав офіційно, що у РФ дійсно воюють ЗСУ.

“…Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. Поки репресивна машина РФ палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. “Нарешті воля!” Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього. Тому відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердить нашу думку про міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою.

Перефразовуючи: “Ми без кінця проклинаємо Путіна, і, ясна річ, за діло. І все ж я хочу запитати: то хто ж таки підписав мільйон контрактів з ВС РФ і хто вчиняє тисячі конкретних злочинів?”, – зазначив Подоляк.


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