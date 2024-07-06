Суспільство

У Росії помер брат радника Єрмака Михайла Подоляка
6 Липня 2024 20:35
читать на русском →
подоляк
Володимир Подоляк служив у Головному розвідувальному управлінні Генштабу РФ / Фото KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine

У Росії помер брат радника глави ОП Михайла Подоляка – Володимир Подоляк.

Про це пише чеський паблік KIU, який відстежує повідомлення про померлих російських військових і силовиків за некрологами, меморіальними дошками і фотографіями могил.

За даними пабліка, Подоляк-старший помер 19 травня. Видання публікує фото з його могили. На ній фото чоловіка у військовій формі і з безліччю нагород. Зокрема – зі знаком за службу в ГРУ – російській військовій розвідці.

Паблік стверджує, що 59-річний полковник розвідки був на пенсії. Він також спростував інформацію низки українських телеграм-каналів, що Подоляк-старший був убитий на війні в Україні.

ЗМІ раніше вже писали, що брат Михайла Подоляка служив у Головному розвідувальному управлінні Генштабу РФ.

Сам Михайло Подоляк ще взимку підтверджував, що в Росії у нього живе старший брат, але заявляв, що вони не спілкуються. Також він спростовував його службу в КДБ і ФСБ.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
6 Липня 2024 20:19

Зеленський анонсував нову морську стратегію
6 Липня 2024 18:58

У неділю не вимикатимуть світло з 7:00 до 15:00
6 Липня 2024 17:28

В ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
6 Липня 2024 17:19

У Дніпрі завершені роботи з розбору завалів багатоповерхівки, що була атакована 28 червня
6 Липня 2024 17:09

Україна отримала від Естонії нові ЗРК Mistral
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки