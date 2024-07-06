У Росії помер брат радника Єрмака Михайла Подоляка

У Росії помер брат радника глави ОП Михайла Подоляка – Володимир Подоляк.

Про це пише чеський паблік KIU, який відстежує повідомлення про померлих російських військових і силовиків за некрологами, меморіальними дошками і фотографіями могил.

За даними пабліка, Подоляк-старший помер 19 травня. Видання публікує фото з його могили. На ній фото чоловіка у військовій формі і з безліччю нагород. Зокрема – зі знаком за службу в ГРУ – російській військовій розвідці.

Паблік стверджує, що 59-річний полковник розвідки був на пенсії. Він також спростував інформацію низки українських телеграм-каналів, що Подоляк-старший був убитий на війні в Україні.

ЗМІ раніше вже писали, що брат Михайла Подоляка служив у Головному розвідувальному управлінні Генштабу РФ.

Сам Михайло Подоляк ще взимку підтверджував, що в Росії у нього живе старший брат, але заявляв, що вони не спілкуються. Також він спростовував його службу в КДБ і ФСБ.