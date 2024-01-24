В ОП заявили, що не можуть поки надати коментар щодо падіння літака Іл-76 

Радник керівника Офісу президента Михайла Подоляк заявив, що поки не може надати коментар щодо падіння літака Іл-76 у Росії.
Про це Подоляк заявив в коментарі Reuters
“Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час для уточнення всіх даних”.
Радник керівника Офісу президента Михайла Подоляк заявив, що поки не може надати коментар щодо падіння літака Іл-76 у Росії.
Про це Подоляк заявив в коментарі Reuters
“Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час для уточнення всіх даних”.
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