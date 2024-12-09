Україна ініціює зустріч міжнародної коаліції для узгодження спільної стратегії завершення війни – ОП

Україна формує коаліцію партнерів для посилення оборони та пошуку дипломатичних шляхів завершення війни

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Україна створює перелік ключових міжнародних партнерів для участі в робочій групі, яка займатиметься посиленням обороноздатності та виробленням спільної стратегії дипломатичного врегулювання війни.

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Київ уже веде консультації з європейськими союзниками та США, які здатні забезпечити максимальну підтримку України.

“Остаточний перелік учасників ще формується. Це країни з потужними оборонними можливостями, ключові інвестори в українське виробництво зброї та держави, які відіграють важливу роль у нашому шляху до НАТО”, — зазначив Никифоров.

Україна планує провести першу зустріч цієї групи вже у грудні для координації зусиль і напрацювання єдиної позиції.

Про створення коаліції стало відомо під час пресконференції Володимира Зеленського з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом, який 9 грудня відвідав Київ. Мерц запропонував створити контактну групу за участю Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для координації із США.

Зеленський підтримав цю ідею, додавши, що Україна розраховує також на участь Данії та планує першу зустріч робочої групи вже найближчим часом.