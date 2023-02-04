Політика

Потрібен час, – віцепрезидентка Європарламенту про вступ України до ЄС

4 Лютого 2023 17:18
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вступ до єс

Україна вже понад пів року є кандидатом на членство в Європейському союзі. Однак віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі переконана, що для цього потрібен час.

Під час інтерв’ю Катаріна Барлі заявила, що Україна має пройти ще довгий шлях до членства в Євросоюзі. Віцепрезидентка Європарламенту наголосила, що наша держава має відповідати тим самим умовам, що й усі інші країни-кандидати, повідомляє 24 канал.

Катаріна Барлі наголосила, що є політичні та економічні критерії, і Україна також має відповідати стандартам європейських правових систем. Однак, на жаль, за її словами, усі 3 критерії ще далекі від виконання.

Попри те віцепрезидентка Європарламенту підкреслила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

“Ми будемо підтримувати Україну всім, що можемо і маємо – особливо фінансово та економічно”, – наголосила Барлі.

Барлі переконана, що в ЄС повинні бути реалістами щодо вступу України та щодо українців і зауважила, що в минулому Брюссель надто швидко приймав окремі країни. Щодо інтеграції України, політикиня переконана, що цей процес має бути чесним щодо інших кандидатів, які вже провели низку реформ на шляху до ЄС.

Крім того, за словами Катаріни Барлі, ЄС не готовий до розширення. За її словами, певні структури потребують змін на тлі збільшення кількості членів Євросоюзу. Зокрема потрібні зміни щодо колективного рішення, адже зараз в ЄС діє принцип одностайності – тобто для ухвалення важливих рішень потрібна не згода більшості, а абсолютно усіх членів.


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