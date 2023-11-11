Постраждалі від ворожого теракту в Грозі отримали понад 3,6 млн гривень допомоги

Всі родини, які постраждали від ворожого теракту в Грозі, отримали матеріальну допомогу. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі усім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищної військової адміністрації на загальну суму понад 566 тисяч гривень. Крім того, з облбюджету усі постраждалі родини отримали виплати на загальну суму майже 1,4 мільйона гривень.

«Велика подяка благодійним організаціям, які підтримують постраждалих. Так, БФ «Актед» за підтримки ООН надав фінансову допомогу всім постраждалим родинам на загальну суму більше 1,6 млн грн. Організація UNICEF виплатила компенсації 3 постраждалим сім’ям з дітьми. Інші 7 родин з дітьми отримали допомогу від БФ «Актед». БО «Український Благодійний Альянс» надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків внаслідок теракту», – сказав Олег Синєгубов.

Наразі в лікарнях залишаються 2 поранених із 5, їхній стан стабільний. Одна з поранених жінок готується для подальшого лікування в Данії. Усі діти, що внаслідок теракту залишилися без батьків, зараз виховуються в сім’ях родичів та близьких. Щодо більшості дітей уже оформлено опікунство, додав начальник Харківської ОВА.

Усі діти, що внаслідок теракту залишилися без батьків, зараз виховуються в сім’ях родичів та близьких. Щодо більшості дітей уже оформлено опікунство.