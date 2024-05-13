Посольство Сербії в Києві найближчим часом відновить свою роботу

Найближчим часом до Києва повернеться на свою посаду посол Сербії. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Белграді.

“Ми обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн”, — додав Вучич.

Також сторони обговорили шлях обох країн до членства в Євросоюзі та необхідність встановлення миру в Україні.

Посольство Сербії було закрито з березня 2022 року.