Політика

Посольство Сербії в Києві найближчим часом відновить свою роботу

13 Травня 2024 18:52
читать на русском →
мзс, сербія
Дмитро Кулеба та Александар Вучич / Фото: instagram.buducnostsrbijeav

Найближчим часом до Києва повернеться на свою посаду посол Сербії. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Белграді.

“Ми обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн”, — додав Вучич.

Також сторони обговорили шлях обох країн до членства в Євросоюзі та необхідність встановлення миру в Україні.

Посольство Сербії було закрито з березня 2022 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Травня 2024 18:38

Сили оборони потіснили росіян та проводять зачистку на північній околиці Вовчанська, – Генштаб
13 Травня 2024 21:04

Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, – прем’єр-міністр
13 Травня 2024 20:13

Зенітники 110 бригади збили російський Су-25
13 Травня 2024 20:06

Росіяни хочуть окупувати Вовчанськ і вийти до дамби біля Липців, – Синєгубов
13 Травня 2024 18:06

Цього місяця Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки