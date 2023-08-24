Суспільство

Посол України в Ізраїлі закликав підтримати “формулу миру”

24 Серпня 2023 18:45
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посол, ізраїль

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав країну долучитися до підтримки української “формули миру”.

Про це Євген Корнійчук заявив під час урочистого вечора, присвяченого 32-й річниці Незалежності України, повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі у Facebook.

“Посол зазначив, що мир в Україні можливий за консолідованої підтримки міжнародних друзів та партнерів, а також закликав Ізраїль долучитись до української “формули миру”, — йдеться у повідомленні.

Євген Корнійчук також подякував організаціям та громадським діячам, які допомагають українцям протистояти російській агресії.


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