Посол України в Ізраїлі закликав підтримати “формулу миру”

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав країну долучитися до підтримки української “формули миру”.

Про це Євген Корнійчук заявив під час урочистого вечора, присвяченого 32-й річниці Незалежності України, повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі у Facebook.

“Посол зазначив, що мир в Україні можливий за консолідованої підтримки міжнародних друзів та партнерів, а також закликав Ізраїль долучитись до української “формули миру”, — йдеться у повідомленні.

Євген Корнійчук також подякував організаціям та громадським діячам, які допомагають українцям протистояти російській агресії.