Посол України у Японії відповів, чи схилятимуть Україну до переговорів з рф

На Заході хочуть, щоб Україна перемогла, але щоб вона перемогла так, щоб руйнування Росії відбувалося контрольованим чином.

Таку думку в інтервʼю ТСН.ua висловив надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

“Вони (США та інші західні партнери – ред.) розуміють небезпеку, але вони зовсім не хочуть, щоб це стала реальна Третя Світова війна. Бачення таке, що треба, щоб Україна перемогла, але щоб вона перемогла так, щоб руйнування Росії відбувалося контрольованим чином. Скорш за все, бачення таке, як мені здається. Водночас я абсолютно не бачу кроків і, я думаю, що це не так, що начебто нас примушують до якихось переговорів на умовах, які нас не влаштовують. Я думаю, що це абсолютно вигадка російська”, – каже дипломат.

Корсунський наголошує, що Путін не хоче війни з НАТО, а хоче розколоти трансатлантичну єдність, тому він буде провокувати країни східного флангу Альянсу усіма можливими способами.

“Я думаю, що чим далі, ми тим більше будемо бачити підтримку нашої позиції. Не те, щоб засадити нас за стіл переговорів, а щоб сформувати політичний пул країн, який продемонструє Росії, що “ти є ізгой, і міряти свою країну лінійкою не треба”… Цивілізований світ турбується про те, щоб нових війн не виникло. Оцей процес скоріше буде”, – резюмував посол.