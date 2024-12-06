Посли країн ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії, – Reuters

Посли країн Євросоюзу не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії, що включає продовження права на імпорт російських нафтопродуктів до Чехії, пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, ухвалення пакета заблокували дві країни, але які – не уточнюється. Причиною цього стали розбіжності з приводу продовження терміну, протягом якого європейські компанії повинні вивести свої інвестиції з Росії.

Крім того, як пише Reuters, дискусія виникла, коли обговорювали продовження винятку, що дає змогу Чехії продовжувати імпортувати дизельне пальне та інші продукти, отримані з російської нафти, які вироблені на словацькому нафтопереробному заводі.

За даними Reuters, Чехія заявила, що не прагне продовження винятку, що дозволяє імпорт російського пального, а Словаччина навпаки хоче зберегти угоду, термін дії якої закінчився 5 грудня.

15-й пакет також включає санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Члени ЄС повернуться до узгодження пізніше, пише Reuters.