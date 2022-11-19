Пошкоджено 50% енергосистеми: у ДТЕК закликали українців виїхати за кордон

Російські агресори регулярно завдають потужних масованих ракетних ударів по території України. Через це майже 50% енергетичної інфраструктури України пошкоджено та виведено з ладу.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко каже, що людям варто подумати про виїзд з країни, щоб зменшити попит на енергомережі країни.

Про це повідомляє BBC.

«Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи», — сказав BBC генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування. Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

“На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини… Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання”, – сказав Тимченко.

До цього часу відключення електроенергії зазвичай обмежувалися кількома годинами, але подальші російські атаки можуть призвести до більш тривалих періодів знеструмлення. Також ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

Генеральний директор ДТЕК, додає, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі чи електростанцій.

«Вони були колегами, тепер вони вороги», – сказав пан Тимченко. «Вони приносять усі ці знання російським військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі чи електростанцій».