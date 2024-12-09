Посадовець ДБР подав до суду на журналістів через розслідування про його майно

Олександр Говорущак, посадовець Державного бюро розслідувань, звернувся до суду із позовом проти журналістів проєкту “Слідство.Інфо“. Він вимагає спростувати розслідування, яке висвітлює придбання нерухомості його родиною.

За даними журналістів, сім’я Говорущака нещодавно почала проживати в будинку під Києвом, ринкова вартість якого може досягати 14,5 мільйонів гривень.

У декларації дружини посадовця, Катерини Говорущак, також працівниці ДБР, вказано, що у 2023 році вона стала власницею землі та будинку вартістю 4,5 млн гривень. Журналісти Слідства.Інфоз’ясували, що ринкова вартість цього помешкання, схоже, втричі більша за задекларовану.

Розслідування також стверджує, що інші члени родини, включно з тестем і тещею, володіють майном у столиці та передмісті загальною вартістю близько 20 мільйонів гривень.

Говорущак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, вимагаючи від редакції “Слідство.Інфо” та журналістки Яни Корнійчук спростувати й видалити матеріали, що стосуються його сім’ї. Окрім того, посадовець претендує на моральну компенсацію в розмірі 40 тисяч гривень.