Суспільство

Попри колосальні втрати РФ продовжує мобілізацію – NYT
19 Листопада 2024 13:04
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мобілізація, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України, і жовтень став місяцем, коли кількість убитих та поранених окупантів досягла найбільших показників з початку повномасштабного вторгнення. Однак, незважаючи на ці величезні втрати, російську армію важко назвати виснаженою, оскільки в першій половині 2024 року Росія змогла мобілізувати близько 900 солдатів щодня.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, у жовтні російські війська досягли найбільших територіальних здобутків за останні два роки, просунувшись у східний регіон України – Донбас. Але ці здобутки сталися високою ціною для російських військових, які зазнали найбільших втрат, зокрема серед загиблих і поранених. Призначення північнокорейських військових до Росії також ставить питання щодо здатності Кремля компенсувати ці втрати.

Як зазначає The New York Times, Росія та Україна обидві приховують точні дані про свої втрати, але журналісти та дослідники знайшли нові методи для оцінки чисельності загиблих або тяжко поранених російських солдатів. Серед цих методів – аналіз некрологів, даних з кладовищ, виплат по інвалідності та нотаріальних баз даних.

Згідно з оцінками російських журналістів, які ведуть підрахунок загиблих військових, Росія втратила близько 78 000 солдатів на листопад 2023 року. Однак, підрахунки не є повними, оскільки багато солдатів не залишають слідів після смерті. Прогнози журналістів свідчать, що вони зафіксували лише половину всіх загиблих військових.

Аналіз інших джерел, таких як база даних російського державного нотаріату, дозволяє оцінити загальні втрати Росії на кінець жовтня в 150 000 солдатів. Разом з тяжкопораненими цей показник може сягнути близько 400 000 безповоротних втрат, за іншими оцінками, – навіть 480 000 осіб.

Військові розвідки України та країн НАТО вважають, що реальні втрати Росії становлять від 600 000 до 700 000 солдатів, убитих або поранених.


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