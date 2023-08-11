Попко розповів подробиці збиття ракети над столицею

Над Києвом на великій висоті ППО знищила високошвидкісну аеродинамічну ракету, запущену з аеродрому “Саваслейка”, розташованого у Нижегородській області РФ.

Подробиці знищення розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в ефірі телемарафону 11 серпня.

“Повітряна тривога десь пролунала біля 10 години ранку. Вона була пов’язана зі зльотом чотирьох МіГ-31К з аеродорому “Саваслейка”. Були зафіксовані пуски аеродинамічних ракет високошвидкісних. Одна із ракет, яка йшла на Київ, була знищена. Інші ракети йшли поза зоною відповідальності сил і засобів протиповітряних засобів Києва, і вони пішли вглиб території України. Ракета була знищена на великій висоті, уламки упали в Оболонському районі, в районі дитячої лікарні, житлового комплексу, але без всяких пошкоджень, без постраждалих. Все минулось”, – підсумував Попко.