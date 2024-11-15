Економіка

Понад мільярд гривень: Запорізька область інвестує в дрони з оборонного бюджету
15 Листопада 2024 17:15
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дрони, Запоріжжя
Дрон / Вікіпедія

Запорізька область спрямувала понад 1 млрд грн з оборонного бюджету на закупівлю безпілотників та комплектуючих. Ці кошти будуть використані для придбання квадрокоптерів, гексакоптерів, FPV-дронів та різних деталей. 

Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на своєму Telegram-каналі.

Федоров підкреслив, що така сума допоможе задовольнити потреби понад 100 військових підрозділів, які захищають Запорізький напрямок. “Для Запорізької області, значна частина якої перебуває під окупацією, це безпрецедентно велика сума. Але ми не зупиняємося, бо повинні зробити все можливе для підтримки наших військових”, — додав він.


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