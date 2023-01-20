Понад мільйон французів вийшли на марші проти пенсійної реформи

Близько 1,1 мільйона людей приєдналися до вуличних акцій проти підвищення пенсійного віку у Франції з 62 до 64 років. Такі дані призвело французьке МВС за підсумками дня загальнонаціонального страйку.

За підрахунками профспілок, які виступили ініціаторами протестів, по всій країні в демонстраціях взяло участь понад два мільйони людей, з яких 400 тисяч – у Парижі.

На марші у столиці затримали 38 людей, повідомила паризька поліція. Також вона зафіксувала кілька дрібних інцидентів, під час яких поліцейські застосували сльозогінний газ. Загалом же хода під крижаним дощем у Парижі пройшла мирно.

У день загальнонаціонального страйку у Франції була припинена робота шкіл і транспорту, скорочено вироблення електроенергії, припинено відвантаження на нафтопереробних заводах. Крім того, було закрито кілька виставкових залів Лувру та Версальський палац, а Ейфелева вежа попередила про можливі збої в роботі.

Під час протестів президент Франції Еммануель Макрон, який вважається головним ініціатором пенсійної реформи, перебував на саміті у Барселоні. Він визнав невдоволення населення, але зазначив, що реформа необхідна, щоб “врятувати” французькі пенсії.

За оцінками Мінпраці Франції, реформа дозволить заощаджувати майже 18 мільярдів євро щорічно, завдяки чому пенсійна система може стати беззбитковою до 2027 року. Влада країни наполягає, що пізніший вихід громадян на пенсію – єдиний спосіб зберегти платоспроможність системи. Профспілки ж пропонують запровадити додаткові податки для багатих чи збільшити відрахування із заробітної плати для роботодавців.

Опитування показують, що близько 60% французів виступають проти реформ Макрона, а 46% готові приєднатися до протестів. Натхнені масовістю вчорашніх демонстрацій, профспілки оголосили про нові страйки та акції 31 січня, щоб змусити владу відмовитися від пенсійної реформи.