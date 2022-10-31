Понад десять країн готові допомогти Україні відновити енергосистему

Київ уже домовився з 12 країнами щодо допомоги у відновленні енергосистеми, заявив сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба міністерства. Домовленості про постачання обладнання вже досягнуто з Ізраїлем, Іспанією, Італією, Литвою, Німеччиною, Північною Македонією, Польщею, Південною Кореєю, Словаччиною, Словенією, Фінляндією та Францією.

Домовленості, наголосив Кулеба, досягнуто як на рівні урядів, так і безпосередньо з компаніями-виробниками техніки. Серед країн, переговори з якими ще тривають, Швеція та Китай.

За словами Кулеби, йдеться про генератори різних типів, теплові гармати та інше обладнання.

“Ми не дозволимо російському терору зламати нас чи наших партнерів. Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, яка відгукнулася на наш терміновий запит”, – заявив Кулеба.