Суспільство

Понад 4 тис. людей написали відмову від обов’язкової евакуації з Куп’янської громади

2 Вересня 2023 11:17
читать на русском →
евакуація

Понад 4 тис. людей написали відмову від обов’язкової евакуації з Куп’янської громади Харківщини, яку оголосили 9 серпня з п’яти громад району.

Про це сказав начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє “Суспільне”.

“Понад 700 людей скористалися обов’язковою евакуацією. На сьогодні понад 4 тис. офіційних відмов від евакуації. В громаді лишаються понад 400 дітей, ми постійно працюємо над цим, працюємо з батьками. Є повний алгоритм, як виїхати у більш безпечні місця”, — сказав Беседін.

За його словами, люди аргументують відмови від евакуації побутовими причинами — не хочуть залишати будинки та господарства.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Вересня 2023 09:34

Коломойському повідомлено про підозру
2 Вересня 2023 12:33

У Харкові припинена діяльність чергового “саll-центру”
2 Вересня 2023 11:40

Британська військова розвідка: Росія може переграти саму себе
2 Вересня 2023 10:01

Польща закрила найбільший центр для українських біженців
2 Вересня 2023 09:13

США наступного тижня оголосять про постачання Україні снарядів із збідненим ураном
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки