Понад 4 тис. людей написали відмову від обов’язкової евакуації з Куп’янської громади Харківщини, яку оголосили 9 серпня з п’яти громад району.

Про це сказав начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, повідомляє “Суспільне”.

“Понад 700 людей скористалися обов’язковою евакуацією. На сьогодні понад 4 тис. офіційних відмов від евакуації. В громаді лишаються понад 400 дітей, ми постійно працюємо над цим, працюємо з батьками. Є повний алгоритм, як виїхати у більш безпечні місця”, — сказав Беседін.

За його словами, люди аргументують відмови від евакуації побутовими причинами — не хочуть залишати будинки та господарства.