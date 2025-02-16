Суспільство

Понад 260 зіткнень: у Генштабі фіксують зростання інтенсивності боїв на фронті
16 Лютого 2025 08:34
читать на русском →
Постріл із самохідної артилерійської установки (САУ) 2с1 / Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада
Постріл із самохідної артилерійської установки (САУ) 2с1 / Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Протягом минулої доби між на фронті відбулося 261 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 8:00 16 лютого.

  • На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.
  • Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.
  • Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.
  • Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.
  • Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське. 
  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.
  • Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка.
  • На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки. 
  • Вісім безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.
  • Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Лютого 2025 08:34

Понад 260 зіткнень: у Генштабі фіксують зростання інтенсивності боїв на фронті
16 Лютого 2025 10:09

У Миколаєві внаслідок вибуху у кафетерії загинули три демінери
16 Лютого 2025 09:24

Вночі РФ атакувала Україну понад 140 БпЛА та 2 балістичними ракетами
16 Лютого 2025 09:16

США готують угоду з Лукашенком щодо звільнення політв’язнів, натомість можуть зняти санкції, – NYT
16 Лютого 2025 08:53

У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки