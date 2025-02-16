Понад 260 зіткнень: у Генштабі фіксують зростання інтенсивності боїв на фронті

Протягом минулої доби між на фронті відбулося 261 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 8:00 16 лютого.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.

Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку . Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку , окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське.

в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку . Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка.

. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка. На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки.

загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки. Вісім безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку .

. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.