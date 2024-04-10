Суспільство

Понад 200 нелегалів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі

10 Квітня 2024 17:50
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білорусь, кордон, польща
Група нелегальних мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі / Скриншот з відео

Група нелегальних мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

“10 квітня близько 10 години ранку була здійснена спроба незаконного перетину державного кордону через прикордонну річку Пшеволока. Група з понад 220 іноземців намагалася у такий спосіб нелегально потрапити до Польщі”, – йдеться у повідомленні.  

Як зазначили прикордонники, іноземці були дуже агресивно налаштовані – вони кидали гілки дерев і каміння в бік патрулів Прикордонної служби та польської армії.

“Під час інциденту в іноземців було вилучено небезпечне знаряддя, виготовлене з дерева та цвяхів. Спроба була успішно зірвана. Мігранти відступили вглиб Білорусі”, – підсумували польсткі прикордонники.


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