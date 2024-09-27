Померла знаменита британська акторка Меггі Сміт

У Великій Британії померла актриса Меггі Сміт, яка зіграла роль професора Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера. Їй було 89 років.

Про це повідомив її сини, передає Sky News.

“Вона була дуже закритою людиною, і в кінці життя була з друзями і родиною. У неї залишилося двоє синів і п’ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї надзвичайної матері і бабусі”, – йдеться у заяви синів Сміт.

Маргарет Сміт — провідна англійська акторка театру та кіно. Дворазова володарка премії “Оскар”. Семиразова лауреатка премії BAFTA: в номінації “Найкраща акторка” 4 рази, в номінації “Краща роль другого плану” — один раз, спеціальні нагороди — двічі.

Власниця чотирьох нагород премії “Еммі”. Кавалер Ордена пошани та Дама-Командор Ордена Британської імперії.

Актриса відома за десятками ролей, зокрема графині Вайолет Кроулі в історичній драмі “Абатство Даунтон” і професора Мінерви Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера. Серед інших відомих фільмів за участю актриси – “Смерть на Нілі”, “Кімната з видом”, “Місіонер”, “Клуб перших дружин”, “Дій, сестро”.