Померла Королева-мати Таїланду Сирикіт

У Таїланді на 93-му році життя померла королева-мати Сирикіт – одна з найвпливовіших жінок країни та символ елегантності, яка залишалася поруч із королем Пуміпоном Адульядетом протягом більш ніж 70 років його правління. Про це повідомило Королівське управління палацу, передає Reuters.

Сирикіт померла пізно ввечері у п’ятницю після інфекційного ускладнення. Вона тривалий час мала проблеми зі здоров’ям і з 2012 року не з’являлася на публіці.

У країні оголошено рік жалоби для королівської родини та придворних. Прапори на державних установах приспущені, розважальні заходи скасовані.

Королева Сирикіт, яку вважали іконою стилю, прославилася не лише витонченими образами, створеними у співпраці з французьким кутюр’є П’єром Бальменом, а й благодійною діяльністю – зокрема підтримкою сільських громад і традиційного ткацтва.

Народжена у 1932 році, вона стала дружиною Пуміпона у 17-річному віці. Її син, король Маха Вачіралонгкорн (Рама Х), нині очолює монархію.