Помер зірка “Паразитів” Лі Сон Ґюн: поліція допускає самогубство

Південнокорейський актор Лі Сон Ґюн, найбільш відомий за роллю в оскароносному фільмі “Паразити”, помер у віці 48 років.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію Сеула.

У заяві правоохоронців йдеться про те, що вони отримали повідомлення на гарячу лінію від менеджера Лі Сон Ґюна — про зникнення людини. Вранці 27 грудня актора знайшли мертвим у його автівці.

За словами поліції, причиною смерті могло стати самогубство. Раніше правоохоронцям також надійшло звернення про те, що Лі пішов з дому, написавши записку, схожу на передсмертну, і його машина зникла.

На передньому пасажирському сидінні знайшли брикет деревного вугілля: воно може спричинити смертельне отруєння чадним газом.

Актор здобув популярність завдяки ролі Пак Дон Іка, батька заможної сім’ї Пак, у стрічці “Паразити” південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. У 2020 році фільм переміг у кількох номінаціях міжнародної кінопремії “Оскар”.