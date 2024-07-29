Помер творець тірамісу

В Італії у віці 81 року помер кондитер Роберто Лінгуанотто, якого вважають творцем десерту тірамісу. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Роберто “Лолі” Лінгванотто / Фото Jam Press

Лінгуанотто народився в Тревізо 1943 року. Він працював у місцевому ресторані Le Beccherie, власником якого був Адо Кампеоль. Як зазначає Corriere della Sera, дружина Кампеола Альба намагалася створити десерт на основі кави і сабайона (крем із жовтків, цукру і вина). Лінгуанотто замінив сабайон на сир маскарпоне, з чого потім і вийшов тірамісу.

За іншою версією, рецепт десерту був винайдений помилково. Лінгуанотто готував інший десерт, але в суміш яєць і цукру потрапило трохи маскарпоне. Отриманий смак йому сподобався, про що він розповів дружині власника ресторану. Потім вони вдосконалили десерт, додавши бісквіт, просочений кавою, і посипавши його какао.

Сім’я Кампеоля не запатентувала рецепт десерту, тому потім з’явилося безліч його варіацій. Оскаржувати авторство оригінального рецепта намагається готель “Рома” в місті Фріулі, зазначає Corriere della Sera.