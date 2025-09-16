Помер Роберт Редфорд – легенда Голлівуду та засновник кінофестивалю Sundance

Американський актор, режисер і продюсер Роберт Редфорд, який став символом Голлівуду та одним із головних покровителів незалежного кіно, помер у віці 89 років. Про це повідомила його представниця Сінді Бергер, пише Reuters.

Редфорд пішов із життя у своєму маєтку в Санденсі (штат Юта), оточений родиною. Причину смерті не розкривають.

Реклама

Реклама

За більш ніж півстоліття кар’єри він перетворився на одного з найвідоміших і найбільш упізнаваних акторів світу. Його ролі у стрічках «Буч Кессіді та Санденський малюк» (1969), «Афера» (1973), «Кандидат» (1972), «Вся президентська рать» (1976), «З Африки» (1985) стали класикою. Хоча Редфорд ніколи не здобув «Оскара» за акторську роботу, його режисерський дебют «Звичайні люди» (1980) приніс йому дві статуетки – за найкращий фільм і найкращу режисуру.

У 1970-х він заснував Інститут та фестиваль Sundance, які дали старт десяткам незалежних режисерів та фактично змінили американське кіно. Саме завдяки йому незалежні фільми вийшли з тіні Голлівуду.

Попри статус суперзірки, Редфорд завжди залишався відлюдькуватим. У 1970-х він купив землю в Юті, де створив свій притулок від слави й світських обов’язків. Він також активно підтримував екологічні організації, серед яких Natural Resources Defense Council і National Wildlife Federation.

Роберт Редфорд народився 18 серпня 1937 року в Санта-Моніці, Каліфорнія. Починав із малобюджетних стрічок і бродвейських постановок, а згодом став одним із головних облич кіно 1970-х. У 2001 році він отримав почесний «Оскар» за життєві досягнення.

Серед його останніх робіт – романтична драма Netflix «Наші душі вночі» (2017) у дуеті з Джейн Фондою. Тоді Редфорд заявив, що це одна з його останніх акторських ролей, і планував зосередитися на режисурі та живописі, який завжди вважав своєю першою пристрастю.

Хочеш, я підготую ще добірку його найвизначніших ролей і цитат для окремого матеріалу?