У Росії помер телеведучий “Утренней почты” Юрій Николаєв

У Москві на 77-му році життя помер радянський і російський телеведучий Юрій Николаєв — багаторічне обличчя програм «Утренняя почта» та «Утренняя звезда». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Юрій Николаєв народився 16 грудня 1948 року в Кишиневі. Працював на радянському телебаченні з 1970-х років і став одним із найвідоміших ведучих епохи.

Останні роки Николаєв хворів на онкологічне захворювання. За даними російських джерел, він помер 4 листопада 2025 року у віці 76 років.

Відомо, що телеведучий відкрито підтримував російську агресію проти України. Він схвально висловлювався про так звану «спецоперацію» і негативно відгукувався про артистів, які виїхали з Росії після початку повномасштабного вторгнення.

У коментарях російським виданням Николаєв називав тих, хто покинув країну, «зрадниками» та стверджував, що «зворотного шляху для них немає».

Юрій Николаєв залишив помітний слід у радянському телебаченні, але в останні роки його ім’я стало асоціюватися з підтримкою кремлівської політики та пропаганди.