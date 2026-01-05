Контррозвідка СБУ викрила “крота” ФСБ серед військових ЗСУ

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ у лавах Збройних сил України, який передавав ворогу координати для ракетно-дронових атак по Дніпропетровщині. Зловмисника затримали, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, агентом виявився мобілізований із Дніпра, якого завербували восени 2025 року після того, як він публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах.

Після вербування чоловік мобілізувався до тилової військової частини, щоб збирати розвіддані «зсередини». За вказівкою ФСБ він передавав координати тимчасового базування підрозділів Збройні сили України та Нацгвардії, які противник планував уразити ракетами та дронами. Для цього фігурант фотографував військові об’єкти та позначав їхні геолокації.

Після виконання завдань агент самовільно залишив військову частину та передав її локацію російській спецслужбі. Контррозвідка СБУ задокументувала його діяльність і паралельно вжила заходів для убезпечення позицій Сил оборони.

Зловмисника затримали за місцем проживання родичів, де він переховувався. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.