Заяви Трампа про контроль США над Гренландію викликали спротив з боку країн Балтії

Представники країн Балтії виступили із серією заяв на підтримку Данії та Гренландії, наголосивши, що всі рішення щодо острова мають ухвалюватися виключно ними. Коментарі пролунали після нових заяв президента США Дональда Трампа про необхідність американського контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Європейська правда.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Данія є сильною демократичною державою і надійним союзником НАТО, а Гренландія — невід’ємною частиною Данії. Він наголосив, що питання безпеки США можуть бути вирішені шляхом прямого діалогу між Копенгагеном і Вашингтоном, а також у межах колективної оборони.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже підкреслила, що повага до територіальної цілісності та суверенітету є основою глобальної стабільності, а всі розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу. За її словами, Данія та Гренландія самостійно визначають питання, що стосуються їхніх інтересів.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та глава МЗС країни Маргус Тсахкна заявили, що жодні рішення щодо Гренландії не можуть ухвалюватися без участі як самої Гренландії, так і Данії, та висловили повну солідарність із нордично-балтійськими союзниками.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також наголосив, що Гренландія є невід’ємною частиною Данії, яка залишається сильною демократією та надійним союзником НАТО, а всі рішення щодо Гренландії або Данії можуть ухвалюватися лише ними.

Заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп в інтерв’ю журналу The Atlantic, а також під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, знову підтвердив своє бажання встановити контроль США над Гренландією. Підтримку Данії та Гренландії також висловили президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.