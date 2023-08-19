Помер мемний пес Болтц, більш відомий як Чимс

У Гонконзі помер мемний пес Чимс (Болтц).

Його господарі повідомили, що їхній вихованець породи сіба-іну помер після операції на торакоцентез.

Інтернет-мем про двох собак породи сіба-іну «Доге» та «Чімса» став популярним влітку 2020-го. Він є шаблоном для порівняння двох будь-яких предметів чи явищ: Доге (качок) уособлює силу, стійкість, впевненість, а Чимс — слабкість, боягузливість, безпорадність.

«Не сумуйте, будь ласка, згадайте радість, яку Болтц приніс світові. Круглолиций усміхнений сіба-іну, який зміг нас об’єднати та допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано», — написали господарі на особистій сторінці песеля.