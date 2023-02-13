На 79 році життя помер кінорежисер Вадим Абдрашитов, повідомляє Спілка кінематографістів РФ.

Він зняв фільми “Плюмбум, або Небезпечна гра”, “П’єса для пасажира”, “Час танцюриста”, “Полювання на лис”, “Армавір”, “Парад планет”, “Зупинився поїзд”, “Зупиніть Потапова!”.

Один з найвідоміших фільмів Абдрашитова “Плюмбум, або Небезпечна гра” був знятий у 1986 році і увійшов до найгучніших кінострічок періоду перебудови. Він розповідає історію школяра, який вступає до оперативного загону, щоб очистити місто від злочинців і, як сказано на сайті Мосфільму, “живе за принципом “ціль виправдовує кошти”.

Абдрашитов народився 19 січня 1945 року у Харкові. 1967 року закінчив кафедру кібернетики МХТІ ім. Д. І. Менделєєва, працював на Московському заводі електровакуумних приладів.

У 1970 році вступив на режисерський факультет ВДІКу, з 1986 по 1990 рік був секретарем правління Спілки кінематографістів СРСР.

РИА Новости пише, що причиною смерті кінорежисера стало онкологічне захворювання.