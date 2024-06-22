Спорт

Поляки втратили шанси на вихід у плей-офф Євро-2024
22 Червня 2024 09:20
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Євро-2024
Роберт Левандовський виходить на заміну замість Кшиштофа Пентека в матчі збірної Польщі проти Австрії / Фото УЄФА

Після двох турів у групі D чемпіонату Європи з футболу збірна Нідерландів посідає перше місце, Франція – на другій сходинці. В обох команд по 4 очки. На третьому місці перебуває Австрія (3), на четвертому – Польща (0). Таким чином поляки втратили шанси на вихід у плей-офф.

Напередодні футболісти збірної Австрії з рахунком 3:1 взяли гору над Польщею. Гра проходила в Берліні.

Австрійцям вдалося вийти вперед уже на дев’ятій хвилині, коли ворота суперника вразив Гернот Траунер. Однак на 30-й хвилині Польща відігралася, що стало наслідком точного удару Кшиштофа Пентека.

На 66-й хвилині Австрія знову повела в рахунку, автор голу – Крістоф Баумгартнер.

На 78-й хвилині австрієць Марко Арнаутович реалізував пенальті. Порушення у штрафному майданчику збірної Польщі, що передувало цьому стандарту, вийшло курйозним: нападник спіткнувся об обличчя воротаря Войцеха Щенсни (той отримав жовту картку).

Знаковим моментом була поява на полі в другому таймі лідера збірної Польщі нападника Роберта Левандовскі. Той не зіграв у попередньому матчі, оскільки незадовго до старту Євро-2024 отримав травму. За відведені йому півгодини ігрового часу Левандовскі відзначився жовтою карткою.

Пізніше на поле вийшли збірні Нідерландів і Франції. Гра пройшла в Лейпцигу і завершилася з рахунком 0:0.

На 69-й хвилині Хаві Сімонс вразив ворота французів, але гол було скасовано через положення “поза грою”.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе, який зламав ніс у матчі з Австрією, у грі з Нідерландами участі не брав.

У наступному турі команда Нідерландів зіграє з Австрією, збірна Франції – з Польщею.


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