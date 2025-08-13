Поляк намагався дістатися до РФ через Естонію на надувному матраці — ймовірно, щоб вступити до російської армії

В Естонії заарештували 49-річного громадянина Польщі, який намагався переплисти річку Нарву, щоб потрапити до РФ. За даними правоохоронців, він, імовірно, мав намір приєднатися до російської окупаційної армії, повідомляє RMF24.

Чоловіка затримали минулого тижня під час спроби перетину естонсько-російського кордону на надувному матраці. За інформацією прокуратури, поляк приїхав до Естонії із Сербії та мав при собі предмети, що свідчать про підтримку російської агресії. Які саме — не уточнюється, але ЗМІ припускають, що це могли бути георгіївська стрічка або літера Z.

Прокурор Гарді Андерсон заявив, що вступ до російської армії становить загрозу безпеці не лише Естонії, а й усіх країн ЄС. Через ризик повторної спроби втечі прокуратура вимагала два місяці арешту, і районний суд у місті Виру задовольнив це клопотання.