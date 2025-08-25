Польський авіазавод закуповував в Росії запчастини для вертольота, — розслідування

Один із польських авіаційних заводів співпрацював із російським оборонним комплексом, допомагаючи у ремонті та модернізації гелікоптерів.

Цей факт випливає з розслідування, проведеного спільнотами InformNapalm та Militant Intelligence. Здобуті матеріали були оприлюднені на тлі недружніх заяв президента Польщі Кароля Навроцького.

Реклама

Реклама

У матеріалах фігурує авіаційний завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 у Лодзі. Підприємство обслуговує армію та приватних замовників. Його головний напрям — ремонт і модернізація гелікоптерів радянського виробництва Ми-2, Ми-8 (17), Ми-14 та Ми-24.

З документів випливає, що 20 січня 2022 року, менш ніж за місяць до вторгнення, завод переказав понад 926 тисяч євро російській компанії “Вертолеты России” через Сбербанк. Уже 26 січня відбувся ще один платіж — понад 319 тисяч євро. Загалом до РФ пішло близько 1,2 мільйона євро.

Розслідувачі наголошують: такі операції давали російському оборонному сектору фінансову підтримку напередодні війни. Ймовірно, йшлося про закупівлю окремих деталей для гелікоптерів, які використовують у тому числі армії країн НАТО.