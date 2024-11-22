Польські страйкарі знову збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною 

За попередніми даними, наданими польською стороною, 23 листопада о 9:00 за київським часом біля пункту пропуску “Медика – Шегині” розпочнеться страйк місцевих фермерів.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Польські митники зазначили, що під час акції протестувальники дозволятимуть проїзд автобусів і легкових автомобілів у обох напрямках без обмежень. Водночас для вантажних транспортних засобів передбачені такі обмеження:

На вʼїзд в Україну пропускатимуть лише одну вантажівку на годину. На виїзд з України рух вантажівок із вагою понад 3,5 тонни буде повністю заблокований.

Станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у штатному режимі.