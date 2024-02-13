Політика

Польські фермери заблокували ще один пункт пропуску

13 Лютого 2024 15:06
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кордон, польща
Протест польських фермерів біля пункту пропуску "Шегині-Медика" / Фото: Суспільне Львів

Польські фермери розпочали блокування руху біля пункту пропуску “Корчова – Краківець”.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску “Корчова”, що навпроти українського “Краківець”.

За інформацією польських колег, пікетувальники планують заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну на одну годину.

“Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься”, – йдеться у повідомленні.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що польські фермери станом на ранок 13 лютого заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Зокрема, “Ягодин”, “Рава-Руська”, “Шегині” “Устилуг” та “Угринів”.


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