Польські фермери заблокували ще один пункт пропуску

Польські фермери розпочали блокування руху біля пункту пропуску “Корчова – Краківець”.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску “Корчова”, що навпроти українського “Краківець”.

За інформацією польських колег, пікетувальники планують заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну на одну годину.

“Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься”, – йдеться у повідомленні.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що польські фермери станом на ранок 13 лютого заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Зокрема, “Ягодин”, “Рава-Руська”, “Шегині” “Устилуг” та “Угринів”.