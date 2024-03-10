Польські фермери розблокували пункт пропуску “Краківець”

Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець» до 13 березня, однак зі сторони Польщі там досі залишаються у черзі близько 600 вантажних автомобілів.

Водночас блокування на п’яти інших пунктах пропуску триває, розповів в етері національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, у чергах стоять близько 1700 вантажівок зі сторони України, а найгірша ситуація спостерігається на ПП «Ягодин» і «Шегині» ‒ там нульові показники проїзду.

Демченко додав, що водії змушені шукати об’їзні маршрути, а тому збільшуються черги на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.