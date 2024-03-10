Економіка

Польські фермери розблокували пункт пропуску “Краківець”

10 Березня 2024 10:21
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зерно, кордон, польща
Польські фермери їдуть на тракторах у колоні, протестуючи проти імпорту українських продуктів харчування та екологічної політики Європейського Союзу / Фото AP

Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець» до 13 березня, однак зі сторони Польщі там досі залишаються у черзі близько 600 вантажних автомобілів.

Водночас блокування на п’яти інших пунктах пропуску триває, розповів в етері національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, у чергах стоять близько 1700 вантажівок зі сторони України, а найгірша ситуація спостерігається на ПП «Ягодин» і «Шегині» ‒ там нульові показники проїзду.

Демченко додав, що водії змушені шукати об’їзні маршрути, а тому збільшуються черги на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.


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