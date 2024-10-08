Суспільство

Польські фермери планують блокувати кордон з Україною
8 Жовтня 2024 12:55
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кордон, польща, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До кінця року польські фермери планують блокувати рух вантажів через кордон з Україною – блокаду КПП “Медика – Шегині”.  

Про це повідомляє Державна митна служба України.

“За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску “Медика – Шегині” з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року” 

Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

“У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково”, – додали у Держмитслужбі.

За даними Європравди, інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що “роботи у полі скінчились і можна боротися за своє”.

У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.


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