Польські фермери планують блокувати кордон з Україною

До кінця року польські фермери планують блокувати рух вантажів через кордон з Україною – блокаду КПП “Медика – Шегині”.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

“За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску “Медика – Шегині” з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року”

Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

“У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково”, – додали у Держмитслужбі.

За даними Європравди, інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що “роботи у полі скінчились і можна боротися за своє”.

У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.