Завдяки реалізації «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть більш безпечними, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Домбрувки в гміні Будри Вармінсько-Мазурського воєводства, розташованої поблизу кордону з Крулівецькою (Калінінградською) областю росії.

За його словами, окрім «Східного щита», на кордоні з Україною також буде зведено укріплення.

Як передає Польське Радіо, водночас він підкреслив, що примусових переселень місцевих жителів у цих регіонах не планується.

«Наша діяльність також включає забезпечення безпеки на кордоні з Україною — з інших причин, але ми прагнемо, щоб поляки почувалися в безпеці на всій протяжності східного кордону», — додав прем’єр.

«Східний щит» — це проєкт Міністерства оборони Польщі та Генерального штабу, який передбачає будівництво різноманітних укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах з Росією та Білоруссю.

До 2028 року на території близько 800 км² планується створити системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також впровадити системи протидії безпілотникам. На це виділили 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро).