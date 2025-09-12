Польща закрила кордон із Білоруссю через військові навчання “Захід-2025”

У ніч на 12 вересня Польща повністю закрила кордон з Білоруссю через початок російсько-білоруських військових навчань “Захід-2025”. Обмеження стосуються як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів у всіх прикордонних пунктах.

Про це пише RMF24.

Зупинка прикордонного руху діє в обох напрямках та стосується автотранспорту й вантажних поїздів.

А водії вантажівок не зможуть перетнути кордон на автомобільному переході Кукурики — Козловичі, а водії легковиків — у прикордонному пункті Тересполь — Брест. Ще чотири прикордонні переходи були закриті раніше.

Також не функціонують три залізничні пункти для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька — Гродно, Семянувка — Свіслоч, Тересполь — Брест.