        Суспільство

        Польща закрила кордон із Білоруссю через військові навчання “Захід-2025”

        Галина Шподарева
        12 Вересня 2025 08:41
        Прикордонний перехід Тересполь — Брест / Фото: PAP
        У ніч на 12 вересня Польща повністю закрила кордон з Білоруссю через початок російсько-білоруських військових навчань “Захід-2025”. Обмеження стосуються як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів у всіх прикордонних пунктах.

        Про це пише RMF24.

        Зупинка прикордонного руху діє в обох напрямках та стосується автотранспорту й вантажних поїздів.

        А водії вантажівок не зможуть перетнути кордон на автомобільному переході Кукурики — Козловичі, а водії легковиків — у прикордонному пункті Тересполь — Брест. Ще чотири прикордонні переходи були закриті раніше.

        Також не функціонують три залізничні пункти для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька — Гродно, Семянувка — Свіслоч, Тересполь — Брест.


